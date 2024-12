CAN seniors dames de handball : fin de partie pour le Congo

Les handballeuses congolaises ont été éliminé hier mercredi 04 décembre, par leurs adversaires tunisiennes, dans le cadre des quarts de finale.

28-24 en faveur de la Tunisie, c’est le score qui a sanctionné la rencontre entre les deux équipes au gymnase du stade de Martyrs à Kinshasa. Les Diables rouges du handball ne participeront pas à leur troisième phase finale de la Coupe du monde d’affilée après 2021 et 2023.

Les Congolais ne vont pas disputer les demi-finales mais elles vont se contenter des matches de classement pour les 5e et 8e places. Les Diables rouges ne seront non plus présentes à la phase finale de la Coupe du monde 2025 co-organisée par l’Allemagne et les Pays-Bas.