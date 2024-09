CAN Maroc 2025 : le Congo sera face au Soudan du sud

Les Diables rouges affrontent, ce jeudi 05 septembre, à 17 heures, au stade Alphonse-Massamba-Débat la sélection du Soudan du Sud.

La rencontre entre le Congo et le Soudan du sud compte pour la première journée des éliminatoires de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025. Isaac Ngata, le sélectionneur des Diables rouges, s’est montré confiant mercredi 04 septembre, au cours de la conférence de presse d’avant match.

« L’important est d’amener cette équipe à gagner ce match parce que le premier match est le plus déterminant. En 2015, on avait le Soudan et l’Afrique du Sud. Le seigneur nous a remis les mêmes sélections sur notre chemin. A nous de prendre cela comme exemple et d’avancer », a déclaré le Isaac Ngata.

Pour le sélectionneur, la qualification pour la phase finale de la CAN est possible, ses joueurs, sont concentrés et sont prêts à donner le maximum pour obtenir le résultat escompté.