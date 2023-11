CAFI : signature d’un nouvel accord pour le lancement du projet Lituka

Le projet va permettra entre autres à l’appui d’un peu plus de 30 acteurs dans la fabrication des foyers améliorés.

Financé à hauteur d’un million d’euros, le projet Lituka vise notamment à économiser plus de 10 000 tonnes de bois et kilos de carbone et permettra d’appuyer un peu plus de 30 acteurs dans la fabrication des foyers améliorés. L’Initiative des forêts d’Afrique centrale (Cafi) et le gouvernement congolais ont signé, le 30 octobre, un accord pour le lancement dudit projet. C’était en en marge de la quatrième session du comité de pilotage de ce mécanisme. Le but est la diffusion de plus de 8500 foyers améliorés à Brazzaville et Pointe-Noire.

Etablie pour une durée de 5 ans, la Lettre d’intention Cafi-Congo comprend des jalons sur des questions telles que le code forestier, la politique agricole, la réduction de la pauvreté, la lutte contre les changements climatiques, le développement durable et la gouvernance.

Il est important de noter que Cafi au Congo c’est plus de 45 millions de dollars, soit environ 28 milliards de FCFA de projets en cours d’exécution.