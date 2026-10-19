Brazzaville accueille une conférence régionale sur l’autonomisation économique des femmes

Du 21 au 23 octobre 2026, la capitale congolaise va abriter la conférence régionale « Sa Zlecaf » pour l’Afrique centrale, consacrée à la participation des femmes au commerce intra-africain et aux opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

La promotion de l’entrepreneuriat féminin et le renforcement de la participation des femmes aux échanges commerciaux en Afrique seront au cœur des discussions de cette rencontre régionale. Placée sous le thème « Libérer le potentiel économique des femmes d’Afrique centrale pour accélérer la mise en œuvre inclusive de la Zlecaf », la conférence réunira des acteurs institutionnels, des partenaires techniques et financiers, des entrepreneurs ainsi que des opérateurs économiques.

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Durant trois jours, les participants examineront les moyens de mieux intégrer les femmes dans les échanges commerciaux à l’échelle du continent. L’initiative vise notamment à promouvoir l’entrepreneuriat féminin et à faciliter l’accès des femmes aux débouchés et aux opportunités économiques offerts par le marché continental.

L’accent sera mis sur le rôle des femmes dans la transformation économique de l’Afrique centrale et dans la mise en œuvre inclusive de la Zlecaf. L’enjeu est de favoriser leur implication dans les chaînes de valeur régionales, tout en contribuant au développement de leurs activités entrepreneuriales.

Cette conférence entend ainsi contribuer à une meilleure prise en compte des besoins et du potentiel des femmes dans la dynamique d’intégration économique africaine.