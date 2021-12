Bolloré Transport & Logistics Congo s’engage pour la lutte contre le VIH/Sida en milieu scolaire

Du 1er au 03 décembre 2021, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre le VIH/Sida, plus de 500 jeunes ont été sensibilisés par l’entreprise sur la prévention et le dépistage contre le VIH/Sida et les maladies sexuellement transmissibles (MST) en milieu scolaire.

Associés au personnel de l’ACBEF (Association Congolaise pour le Bien-être Social), les pairs éducateurs de Bolloré Transport & Logistics et de sa filiale Congo Terminal, ont participé à une action de sensibilisation au Collège d’Enseignement Général (CEG) 30 mars de Pointe-Noire. Une séance de dépistage contre le VIH/Sida et les MST a également été proposée au cours de cette journée et a mobilisé au total plus de 300 élèves.

Pour Franck KINANGA, Directeur Juridique Pays « Nous avons pour ambition de donner à la jeunesse les clés de son autonomie. C’est pourquoi nous nous devons de les sensibiliser sur l’existence du VIH/Sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles qui présentent toujours une menace. Notre champ d’actions dépasse le cadre de la sensibilisation puisque nous prenons également en charge 100 % des frais de dépistage volontaire et anonyme. »

Klement MVEMBE, Coordonnateur ACBEF Pointe-Noire, explique à son tour : « Nous intervenons en milieu scolaire pour freiner la propagation du VIH/Sida parmi les jeunes adolescents et prévenir les grossesses précoces qui sont la principale cause de décrochage scolaire pour les jeunes filles. Cette action est d’autant plus importante que notre population est constituée de plus de 50 % de jeunes ». Chaque année, Bolloré Transport & Logistics et ses filiales se mobilisent à l’occasion de la journée internationale de lutte contre le VIH/Sida et organisent pour leurs salariés et ayants droits des campagnes de sensibilisation ainsi que des séances de dépistage volontaire pour agir de manière durable et efficace.

À propos de Bolloré Transport & Logistics au Congo

Présent au Congo dans le transport et la logistique, Bolloré Transport & Logistics compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. Bolloré Transport & Logistics s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.