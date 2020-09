BGFI Capital mobilise 300 milliards de Francs CFA pour régler une partie de la dette intérieur du Congo

Ces financements sont destinés à accompagner les entreprises et permettront de relancer de manière durable et pérenne l’économie du pays.

BGFI Capital, la banque d’affaires du Groupe BGFIBank, structure une opération de 300 milliards de Francs CFA pour l’apurement partiel de la dette intérieure commerciale de la République du Congo via la création du « Club de Brazzaville ». C’est ce qui explique le séjour effectué au Congo, du Président Directeur Général du Groupe BGFIBank, les 19 et 20 septembre 2020.

Ce séjour de travail d’Henri Claude Oyima avait pour objectif de faire état, aux plus hautes autorités du pays, de l’avancée de la mission d’arrangeur et de conseil financier qui a été confiée à BGFI Capital, dans le cadre du projet d’apurement partiel de la dette intérieure commerciale du Congo.

Lors de l’audience que le Président de la République, Denis SASSOU NGUESSO, a accordé au PDG du Groupe BGFIBank, et à l’laquelle assistaient également le Premier Ministre et les Ministres des Finances et du Budget, Henri Claude OYIMA a présenté le Groupement d’Intérêt Économique dénommé « Club de Brazzaville ».

« Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons conclu à la fois avec tous les créanciers de ce club et le ministère en charge des Finances et du Budget pour une enveloppe de trois cents milliards de francs CFA. », a affirmé d’Henri Claude Oyima

Comme a expliqué le PDG de BGFIBank, ce financement devrait permettre de régler une partie de la dette intérieure du Congo. Il a aussi tenu à préciser qu’ « il ne s’agit pas de financements accordés directement à l’Etat, mais des financements destinés à accompagner les entreprises et permettre de relancer de manière durable et pérenne l’économie du pays. »

Cette initiative conduite par BGFI Capital, il faut le dire, est une première en République du Congo.