Bassin du Congo : les forêts diminuent de 1 à 5% par an

C’est ce qui ressort des résultats d’une étude menée par le Centre d’études stratégiques pour l’Afrique (Cesa).

Le Centre d’études stratégiques pour l’Afrique a publié les résultats d’une étude qu’il a mené et qui concerne le bassin du Congo. Selon cette étude, les forêts tropicales du bassin du Congo, diminuent de 1 à 5% par an à cause de l’exploitation forestière et minière illégale.

Le bassin du Congo est considéré comme le deuxième poumon de la planète après l’Amazonie. Depuis 2001, la couverture forestière régionale a disparu de 30% et cette dégradation « menace les moyens de subsistance de millions de personnes dépendant des ressources de ces forêts ».

Pour le Cesa, ces mauvaises pratiques sont menées par des réseaux criminels qui exploitent « les lacunes du cadre règlementaire » avec des complicités officielles nourries par la corruption, le pillage de ces forêts qui couvrent environ 200 millions d’hectares coûte 17 milliards de dollars par an au continent.

Malgré les efforts pour améliorer l’application des lois, la gouvernance et le commerce, « l’illégalité persiste tout au long de la chaîne d’approvisionnement », et ce notamment pour les bois durs rares illégaux, majoritairement exportés vers la Chine, selon l’étude.

Notons que le Cameroun, la Centrafrique, la République démocratique du Congo (RDC), la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo, abritent la majeure partie des forêts du bassin du Congo, qui représentent elles-mêmes 70% de la couverture forestière du continent africain.