Baccalauréat technique : 2282 candidats admis au premier tour

La direction des examens et concours techniques (Dec-T) a délibéré les résultats du premier tour, le 1er juillet à Brazzaville.

Dix sur vingt, c’est la moyenne retenue pour l’admission et huit sur vingt pour l’admissibilité. Au départ 15 251 candidats se sont inscrits à cet examen et 14 931 ont pris part aux épreuves. On note 320 absences.

Deux mille deux cent quatre-vingt-deux candidats sont admis au premier tour de l’examen soit un pourcentage de 15,85%, et cinq mille huit cent treize sont admissibles (38,95 %). Ceux-là, devront passer au second tour (38,95 %).

Le président général du jury des baccalauréats technique et professionnel, session du 4 juin 2019, le Pr Gabriel Kissita, s’est dit satisfait au regard du travail abattu.

« Nous sommes très contents des résultats obtenus. C’est une grande première, le baccalauréat a commencé le 4 juin et on publie les résultats le 1er juillet. Le score est appréciable, c’est-à-dire que les candidats ont beaucoup travaillé. Les résultats consolidés par département seront affichés lors de la proclamation des résultats du second tour », a indiqué Pr Gabriel Kissita, président général du jury des baccalauréats technique et professionnel.