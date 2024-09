A’Solidarity : AGL Congo rénove l’école primaire et collège 5 février 1979

Le 25 septembre 2024, Africa Global Logistics (AGL) a lancé la journée de solidarité, A’Solidarity day. Une occasion pour les filiales AGL Congo, Congo Terminal et Terminaux du Bassin du Congo (TBC) de poser la première pierre pour la construction d’un mur de clôture et la rénovation de l’école primaire et collège 5 février 1979 où près de 3.500 élèves sont régulièrement inscrits.

En présence de Loundou Marcel, délégué du directeur départemental de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire de Pointe-Noire, Véronique Biteki et Ngali Ngoubili Faustine Pégie, respectivement directrice école primaire vague A et B, Madonna Christina, directrice du collège, le comité du quartier CQ 104 et le personnel des filiales congolaises de AGL, Maïmouna Drame, Directrice Administrative et Financière AGL Région Congo/RDC/ Angola a procédé au lancement des travaux.

« Nous sommes fiers de l’engagement de AGL aux côtés de la jeunesse. La reconstruction du mur de clôture et la rénovation de l’école participent à renforcer les mesures de sécurité et améliorer les conditions de formation des élèves » a déclaré Loundou Marcel, représentant le directeur départemental de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire de Pointe-Noire.

« A’Solidarity day est également une occasion pour tous nos employés d’oeuvrer ensemble pour une cause noble à l’endroit de la jeunesse congolaise, conformément à l’une des valeurs de notre groupe : la solidarité. Ensemble, nous allons peindre les bâtiments de l’école afin d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves, et ainsi marquer notre engagement auprès de la jeunesse, axe majeur de notre politique de mécénat. En effet, accompagner l’autonomisation des jeunes par l’éducation et l’entreprenariat nous tient particulièrement à coeur » soutient Maïmouna DRAME, DAF Région Congo/RDC/Angola

A’Solidarity day est un événement annuel visant à unir les 23 000 employés d’Africa Global Logistics (AGL) à travers le continent pour soutenir des initiatives axées sur la jeunesse. Cette année la journée a été marquée par des activités sociales en faveur de l’éducation, suivies d’activités physiques et d’une collation collective, favorisant l’esprit de solidarité entre les collaborateurs. Au Congo plus de 450 collaborateurs ont participé à cet évènement où une marche sur 5km a été organisée simultanément à Pointe-Noire et Brazzaville.

A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.

