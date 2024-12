AGL offre aux étudiants congolais l’accès à la bibliothèque numérique Youscrib

Le 13 décembre 2024, AGL et sa filiale Congo Terminal, ont offert aux étudiants congolais l’accès à la bibliothèque numérique YouScribe pour l’année académique 2024-2025.

Il s’agit de 500 apprenants de l’école supérieure de commerce et d’industrie du Congo (ESCIC). La remise des codes à Mireille NGAZO, Directrice exécutive de ESCIC s’est faite par Aristide NDJAWE, Directeur des ressources humaines Congo Terminal, en présence de Patricia EKEY-MISSE, Responsable régionale communication et développement durable AGL Congo/RDC/Angola.

Grâce à ces codes, les étudiants ont désormais un accès illimité en ligne, à plus d’un million d’ouvrages et supports didactiques numériques pour accroître leurs connaissances et faciliter leurs recherches.

“Nous apprécions positivement l’engagement de Congo Terminal pour la jeunesse qui se matérialise aujourd’hui par l’accès à cette bibliothèque numérique. YouScribe va accroître les capacités de nos étudiants et stimuler le développement des compétences. ” précise Mireille NGAZO, Directrice exécutive de ESCIC.

“Soutenir l’émancipation des jeunes par la formation est un axe prioritaire de notre politique RSE pour faciliter leur employabilité. Avec le lancement des travaux du Môle Est qui va générer plus de 900 emplois, nous avons décidé d’être encore plus proche des établissements d’enseignements supérieurs. Nous œuvrons dans la mesure du possible pour allier développement de compétences et formation sur mesure” soutient Aristide NDJAWE, Directeur des ressources humaines Congo Terminal.

YouScribe est une bibliothèque numérique et un service de streaming français. La plateforme basée à Paris, offre un accès absolu à des milliers de contenus numériques, tels que l’ebook, audiobooks, BD, presse et documents pour tous les écrans.