AGL Congo soutient l’inclusion des femmes dans le secteur de la logistique

Le 16 août 2024, Africa Global Logistics Congo a conclu un partenariat avec l’association Women In Logistics-Africa (WILA) en vue d’accompagner les actions qui mettent en lumière la femme dans la supply chain en milieux portuaires et maritimes.

AGL Congo s’associe à WILA Congo, association engagée pour la promotion des femmes dans les métiers de la logistique, afin d’encourager, sensibiliser, former et orienter les femmes vers ce secteur d’activités, traditionnellement dévolu aux hommes.

Ce partenariat permettra de réaliser des sensibilisations au sein des établissements scolaires, ainsi que des partages d’expériences, à travers la participation à différents forums dédiés à la supply chain. Dans cette optique, WILA souhaite également organiser très prochainement un forum sur l’intégration de la gent féminine dans les innovations technologiques et logistiques.

« Nous sommes fières d’avoir AGL Congo pour partenaire, car son engagement dans l’inclusion, la diversité et la parité n’est plus à démontrer. Ce pionnier dans l’intégration des femmes dans la logistique va nous permettre d’intégrer plus de femmes dans les secteurs maritimes et portuaires. », a indiqué Prémices DEMABIALA, Présidence WILA Congo.

Pour Christophe PUJALTE, Directeur Régional AGL Congo/RDC/Angola, ce partenariat vient réaffirmer l’engagement d’AGL Congo dans la valorisation des femmes dans le secteur de la logistique. « Au Congo, nous avons eu les premières opératrices de portiques du groupe AGL, mais cela ne suffit pas pour qu’elles soient plus nombreuses à exercer les métiers jadis réservés aux hommes et à explorer des secteurs où elles sont peu présentes. Nous encourageons donc les actions de WILA qui donnent la parole aux femmes et sensibilisent celles qui hésitent pour que la logistique de demain se fasse sans distinction de genre. », a-t-il précisé.

Women in Logistics Africa (WILA) est une association à but non lucratif qui œuvre pour la représentation croissante des femmes et des jeunes filles dans les métiers de la logistique sur le continent africain.