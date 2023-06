AGL Congo remporte le prix du meilleur contractant ENI pour les opérations logistiques

Le 9 juin 2023, ENI Congo, société d’Exploration et Production Pétrolière située à Pointe-Noire, a organisé une cérémonie de remise de trophées pour récompenser ses meilleurs partenaires lors de sa semaine Hygiène, Sécurité et Environnement. Lors de cet événement, AGL Congo (Africa Global Logistics), s’est vu décerner le prix du meilleur contractant en matière de logistique pour l’année 2022, en présence de plusieurs représentants d’entreprises de l’industrie pétrolière et gazière.

AGL Congo a en effet obtenu d’excellents résultats en matière de HSE et de logistique auprès de son client. Grâce à son expertise, AGL Congo a su maintenir l’indice de performance sécurité (IPS) à 91% tout au long de l’année, notamment dans le cadre du pacte de sécurité avec un taux de correction des anomalies supérieur à 94%. Aussi, plus de 80% des compétences des chefs d’équipes ont été évaluées positivement, et les résultats de l’audit du système de management HSE réalisé par les auditeurs d’ENI Congo ont dépassé les 70%, avec 100% d’actions correctives clôturées.

Mirko ARALDI, Directeur Général d’ENI Congo, a déclaré lors de la cérémonie : « Nous avons décidé de valoriser les efforts de nos partenaires afin de les encourager à maintenir une meilleure qualité de service. Le respect des engagements HSE contractuels, la qualité du travail fourni et l’expertise des contractants étaient parmi les critères d’attribution des Awards ».

AGL Congo se réjouit de cette reconnaissance qui témoigne de son engagement continu envers l’excellence, la sécurité, la qualité et l’expertise dans le domaine de la logistique.

« Ce trophée confirme la qualité de notre travail et notre engagement envers le pacte de sécurité que nous avons signé avec ENI » a déclaré Christophe PUJALTE, Directeur Régional d’AGL Congo/RD Congo.

« Nous avons maintenu d’excellentes performances HSE tout au long de l’année 2022. Certains de nos collaborateurs ont suivi des formations supplémentaires dans le domaine de la logistique. Nous poursuivons nos efforts pour mettre en avant notre expertise » a souligné Destaing LOUKOMBO, Responsable HSE d’AGL Congo.

Les équipes d’AGL Congo restent déterminées à contribuer au progrès de l’industrie. L’entreprise continuera à fournir des services de premier ordre à ses clients tout en maintenant des normes élevées en matière d’HSE.

A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, ,l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.

www.aglgroup.com