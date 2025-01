AGL Congo, Congo Terminal et Terminaux du Bassin du Congo (TBC) valorisent l’ancienneté de plus de 200 collaborateurs

Fin décembre, à l’occasion des festivités d’entreprise tenues à Pointe-Noire plus de 200 collaborateurs totalisant 10, 15, 20 et 25 ans d’ancienneté à AGL Congo, Congo Terminal et Terminaux du Bassin du Congo ont été récompensés en présence de leurs collègues. Ils ontreçu chacun un diplôme d’honneur, des primes et félicitations de la part des directions de nchaque filiale.

Ces festivités d’entreprise ont été marquées par des quizz, concours de la sape (société des ambianceurs et des personnes élégantes, une valeur culturelle locale), des prestations musicales et humoristiques d’artistes locaux de premier plan notamment DJ MLG Mochristo et Juste Parfait.

“Je me sens fier d’avoir été honoré à l’occasion de mes 10 ans d’ancienneté. Cette distinction m’encourage à exceller dans mon travail pour les années à venir” a indiqué Priscillien Simon DEBOUTSA, comptable fournisseur AGL Congo.

« Je vous félicite pour le travail abattu au fil des années. Vous avez su incarner les valeurs de notre groupe et contribuer à faire de notre entreprise une référence en logistique » a déclaré Christophe PUJALTE, Directeur Régional Congo/RDC/Angola.

Ces festivités ont été une occasion pour les directeurs généraux de communier avec leur personnel. Elles se sont clôturées par l’ouverture de la piste de danse et un apéritif, le tout dans une atmosphère empreinte de convivialité et de partage