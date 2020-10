Af’Sud : Un grand « prophète » arrêté pour blanchiment d’argent

Shepherd Bushiri, un chef religieux né au Malawi et son épouse Mary ont comparu mercredi devant un tribunal de première instance de Pretoria après leur arrestation pour fraude présumée et blanchiment d’argent d’une valeur de six millions de dollars américains, a indiqué la police.Mary Bushiri a été arrêtée à son domicile, tandis que son mari a été appréhendé mardi après qu’il a apparemment tenté d’échapper à une arrestation, selon la police.

Bushiri, populairement connu sous le nom de Major One ou Prophet Bushiri, s’est ensuite rendu au poste de police de Silverton à Pretoria après l’arrestation de sa femme, a ajouté la police.

Le couple, qui roule sur l’or dirige le Rassemblement chrétien éclairé (ECG), une congrégation évangélique très populaire qui compte des milliers d’adeptes en Afrique du Sud – notamment dans sa base de Pretoria – et dans d’autres pays d’Afrique australe.

Ce n’est pas la première fois que le jeune couple a enfreint la loi, car ils attendent toujours d’être jugés pour des accusations similaires qui leur ont été faites l’année dernière. Ils ont retrouvé la liberté après avoir payé une caution de 6.000 dollars.

Des milliers de partisans étaient au tribunal lors de la comparution du couple mercredi. « Nous sommes ici pour soutenir notre prophète Major One, qui est le seul prophète au monde ». Avant d’ajouter : « C’est un homme de Dieu. Je crois et j’espère qu’il n’est pas coupable. Il est victime du complot du soi-disant diable”, a déclaré l’un de ses partisans. Il a ajouté: « Il n’y a aucun moyen qu’ils puissent l’abattre parce que notre Dieu est vivant et que nous n’avons pas peur ».

Bushiri serait un multimillionnaire avec des missions d’ECG dans les Amériques, en Australie et en Afrique, en plus de financer des entreprises agricoles au Soudan du Sud et de fournir de la nourriture aux Africains dans le besoin en utilisant la branche caritative de son organisation (ECG).

Lorsqu’il ne vole pas dans son jet privé, il remplit le stade FNB de 90.000 places de Soweto, avec ses partisans lors des croisades annuelles nocturnes.