Africa Road Builders : Denis Sassou-Nguesso lauréat du trophée Babacar Ndiaye 2024

Le président congolais a été choisi « en reconnaissance de son engagement en faveur du développement des infrastructures routières ».

Le Comité de sélection des « Africa Road Builders », s’est réuni le 18 avril 2024 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Au cours de cette rencontre, les présidents équato-guinéen Téodoro Obiang Nguema Mbasogo et congolais, Denis Sassou-Nguesso ont été désigné lauréats de l’édition 2024 du trophée Babacar Ndiaye. Ils succèdent au chef de l’État malgache Andry Rajoelina, vainqueur du prix en 2023.

Denis Sassou-Nguesso, il a été choisi « en reconnaissance de son engagement en faveur du développement des infrastructures routières ». Obiang Nguema quant a lui a été désigné « pour ses réalisations remarquables dans le domaine des infrastructures routières de son pays ». Précisement la route Brazzaville-Pointe Noire qui a retenu l’attention du comité. C’est du moins ce qu’a indiqué le communiqué d’Africa Road Builders.

Parrainé par le Groupe de la Banque africaine de développement, le trophée Babacar Ndiaye des « Africa Road Builders » est décerné par Acturoutes, une plateforme d’information sur les infrastructures et le réseau routiers en Afrique et l’organisation Médias pour les infrastructures et la finance en Afrique (MIFA), un réseau de journalistes africains spécialisés dans les infrastructures routières.