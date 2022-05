7 conseils pour apprendre une langue étrangère rapidement

Même en étant particulièrement à l’aise avec les langues, l’apprentissage d’une langue étrangère ne s’improvise pas. Vous devrez travailler cette langue de manière régulière, ne pas baisser les bras et poursuivre votre apprentissage, tout en profitant des meilleures techniques qui pourraient vous aider à réaliser des progrès rapidement.

Découvrez tout de suite nos quelques conseils à ce sujet, à appliquer sans attendre pour atteindre le niveau recherché en peu de temps

Commencez par choisir la technique d’apprentissage qui vous convient

Lorsqu’il s’agit d’apprendre une langue, de multiples techniques d’apprentissage peuvent vous être proposées. Tout d’abord, vous pourrez apprendre cette langue en la choisissant en option lors de votre parcours d’études, en choisissant de la découvrir à l’université par exemple. Vous pourrez également vous inscrire dans une école de langue privée, qui propose des cours dans votre région, ou vous lancer à la recherche d’un professeur particulier qualifié.

Autre option, vous pourrez également vous tourner vers Internet lorsqu’il s’agit d’apprendre une nouvelle langue. Cette option attire chaque jour de nouveaux adeptes, du fait qu’elle puisse vous permettre d’apprendre à tout moment, sans avoir à vous déplacer. Un véritable avantage dans un quotidien chargé ! Vous pourrez faire votre choix parmi différentes applications de langue, ainsi que différents sites Internet spécialisés dans l’apprentissage en ligne. Preply fait partie de ces sites, et vous invite à apprendre la langue étrangère de votre choix à l’aide de cours particuliers, qui vous sont proposés par des professeurs natifs, et donnés par webcam. Un mode d’apprentissage qui devrait convenir à de nombreux étudiants, quel que soit votre âge ou votre niveau.

Fixez-vous un temps d’apprentissage quotidien

Pour éviter de baisser les bras trop rapidement, ou d’espacer vos révisions, ce qui pourrait avoir comme effet de retarder vos progrès, fixez-vous un temps d’apprentissage quotidien. De cette manière, vous saurez qu’il vous reste à accorder chaque jour 20 minutes à la pratique de la langue, par exemple. Pendant ce temps imparti, révisez vos précédentes leçons, réalisez des exercices pour travailler les points qui vous posent le plus de problème, lisez quelques articles en langue étrangère et relisez les mots de vocabulaire appris jusqu’alors. De quoi progresser rapidement !

Apprenez de nouveaux mots de vocabulaire quotidiennement

Pour être en mesure d’échanger avec des locuteurs natifs dans la langue étrangère de votre choix, vous devrez connaître un maximum de mots de vocabulaire. Il n’y a pas de miracle pour apprendre du vocabulaire, faites-vous des listes, et découvrez de nouveaux mots chaque jour ! Vous pourrez trouver ces mots lors de vos lectures ou de vos leçons, mais aussi utiliser un dictionnaire pour obtenir la traduction de mots français en langue étrangère, que vous devrez ensuite mettre en situation dans différentes phrases avant de les apprendre.



Travaillez la langue à l’écrit grâce à la lecture

Pour comprendre la formation des phrases dans cette langue étrangère, améliorer votre niveau en conjugaison, et développer encore davantage votre vocabulaire – et cela sur des sujets divers et variés -, lancez-vous dans la lecture de textes et de contenus variés disponibles dans cette langue étrangère. En fonction de votre niveau, vous pourrez commencer par des textes faciles, et vous aider d’un traducteur en cas de besoin. Trouvez des articles d’actualité en ligne, ou profitez de la lecture d’un ouvrage complet dans cette langue étrangère. S’il s’agit de livres, commencez par des livres pour enfants si vous avez un niveau débutant, pour petit à petit découvrir des livres au niveau plus avancé.

Rappelez-vous vos objectifs et votre progression

Parfois, lorsque l’on apprend une langue étrangère ou que l’on développe tout autre type de connaissance, on peut avoir envie de baisser les bras, et même d’abandonner cet apprentissage, qui demande de la rigueur et du travail. Pour éviter que cela ne vous arrive, pensez à vous répéter régulièrement quels sont vos objectifs d’apprentissage, pourquoi vous souhaitez découvrir cette nouvelle langue. N’oubliez pas également de vous rappeler votre progression, et les efforts accomplis jusqu’ici ! Cela pourrait vous aider à garder la motivation nécessaire pour vous dépasser, et poursuivre cet apprentissage jusqu’à atteindre le niveau souhaité.

Profitez de contenus originaux en langue étrangère

En dehors de vos cours de langue, vous pourrez améliorer votre oreille et enrichir votre vocabulaire en profitant de contenus originaux en langue étrangère. Parmi ces contenus, les podcasts sont très à la mode ces derniers temps, et vous pourrez aussi choisir les TED talks, plus particulièrement si vous souhaitez apprendre l’anglais. Vous êtes un amoureux de films et de séries ? Là encore, vous pourriez vous servir de votre passion pour travailler votre connaissance des langues, en prenant l’habitude de regarder vos films et séries en VO, dans la langue dont vous faites l’apprentissage. C’est l’idéal pour travailler cette langue tout en profitant d’agréables moments de détente, seul ou en famille.

Rencontrez des locuteurs natifs pour vous entraîner à l’oral

Vous arrivez à la fin de notre liste de conseils pour l’apprentissage d’une langue étrangère ! Pour ce dernier conseil, nous vous recommandons de prendre contact avec des locuteurs natifs, afin d’échanger à l’oral dans la langue que vous apprenez. Vous pourriez faire des rencontres sur les réseaux sociaux, lors de vos voyages à l’étranger, ou au sein d’associations ou de rassemblements d’expatriés, disponibles dans votre ville. Une manière d’apprendre et de pratiquer la langue à l’oral, tout en vous faisant de nouveaux amis !

