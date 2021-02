Université de Kintélé : les portes sont ouvertes aux étudiants

Les cours académiques ont commencé le 1er février au niveau de deux établissements de l’université Denis-Sassou-N’Guesso à Kintélé, dans la banlieue nord de Brazzaville.

Les cours ont commencé à l’université de Kintélé. Deux établissements ont déjà ouvert leurs portes pour recevoir les étudiants depuis ce lundi 1er février 2021. Il s’agit notamment de l’institut supérieur des sciences géographiques, environnement et aménagement ainsi que de l’institut supérieur d’architecture, urbanisme, bâtiments et travaux publics.

Les étudiants de la faculté des sciences appliquées et ceux d’autres instituts et facultés devront encore attendre un peu de temps pour commencer les enseignements. Notons que, ce retard serait dû au manque d’enseignants et d’équipement en matériel de plusieurs autres bâtiments.

En cette rentrée scolaire à l’université de Kintélé, le ministre de l’Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoua a insisté sur « l’enseignement de qualité qui doit être à la hauteur des ambitions. Le taux d’échec ne doit pas dépasser 1%. Pour le troisième établissement, nous souhaitons voir démarrer les activités dans les meilleurs délais ».

Rappelons que, l’université de Kintélé dispose également d’une école supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, d’un institut supérieur d’éducation, des facultés des sciences et techniques consacrées à la formation en chimie, physique, mathématiques, biologie, génétique, géologie et les sciences informatiques. On y trouve aussi l’école des mines, de l’hydraulique et de l’énergie ; l’institut supérieur des sciences et techniques de la communication ; l’institut supérieur des sports et de l’éducation physique.