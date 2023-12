Primud : Roga Roga et Afara Tsena dans la liste des nominés

Ces deux artistes congolais font partie des onze autres en lice de la sous-région Afrique centrale à la cinquième édition des victoires de la musique guinéenne qui se tiendra du 12 au 15 décembre.

La 5e édition des victoires de la musique guinéenne se tiendra du 12 au 15 décembre 2023. Les artistes congolais Roga Roga et Afara Tsena sont dans la liste des 11 nominés de la sous-région Afrique centrale. Ils seront face aux artistes tels que Innoss’B, Fally Ipupa, Ténor, Charlotte Dipanda, Ko-c, Gaz Mawete, Emmaa, Ferré Gola et bien d’autres, pour le prix du meilleur artiste d’Afrique centrale.

Les victoires de la musique guinéenne visent à valoriser la diversité et la richesse culturelle africaine, en mettant en lumière les créateurs qui font vivre et rayonner l’art sur le continent et dans le monde. L’événement contribue au développement et à la promotion de l’industrie culturelle africaine, tout en favorisant les échanges, les collaborations et les opportunités entre les acteurs.