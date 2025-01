ongo : une nouvelle feuille de route pour accélérer l’inclusion numérique

Le ministre congolais des Postes, Télécommunications et Économie numérique, Léon Juste Ibombo, l’a dévoilé, à Brazzaville.

La feuille de route mise en place par le ministère des Postes, Télécommunications et Économie numérique s’articule autour de plusieurs axes stratégiques.

«Le président de la République a rappelé avec fermeté aux membres du gouvernement, la nécessité d’accélérer la réalisation des projets prioritaires, symbole de la réponse attendue par les populations face à leurs besoins essentiels. Il a insisté sur des réalisations concrètes », a expliqué Léon Juste Ibombo.

Pour la Société des Postes et de l’Épargne du Congo (SOPECO), la priorité est de restaurer un climat social apaisé, condition sine qua non pour relancer les réformes structurelles et développer de nouveaux produits numériques innovants. Congo Telecom SA, quant à elle, s’apprête à lancer son réseau mobile dans les principales villes du pays, un projet crucial pour l’opérateur historique.

L’Agence de Développement de l’Économie Numérique (ADEN) entend accompagner les jeunes innovateurs, de suivre le portail e-gouvernement et d’organiser des initiatives comme le prix Denis Sassou N’Guesso.

Le Projet d’Accélération de la Transformation numérique (PATN) prévoit de connecter 186 localités rurales aux communications électroniques et de former 1200 jeunes aux compétences numériques. D’autres actions comprennent la restructuration de la Direction générale des Postes et Télécommunications, ainsi que la réduction de la fracture numérique par l’Agence de régulation des Postes et des communications électroniques (ARPCE).