Maroc/Covid-19 : Réunion jeudi pour décider du sort du championnat de football

La Fédération marocaine de football (FRMF) a annoncé qu’elle tiendra jeudi prochain une réunion en visioconférence pour examiner la situation actuelle du football national suite à la propagation du Covid-19 et décider du sort des différentes compétitions, stoppées depuis mars dernier.« Programmée à partir de 14h00, cette réunion connaîtra la participation des représentants des instances médicales de la FRMF et de la ligue nationale du football professionnel (LNFP) », précise un communiqué de la fédération.

Selon les observateurs, la priorité reste d’achever les championnats, de première et deuxième divisions de football, dès la fin du confinement. Mais, ce ne sera pas simple quand on sait qu’il reste 9 journées à disputer et que la plupart des équipes comptent plusieurs matchs en retard.

A lui seul, le Raja de Casablanca a encore 15 matchs de championnat à disputer, l’équivalent d’une demi-saison, sans oublier que ce club est engagé dans la ligue des champions d’Afrique et la coupe arabe.

Il est à signaler que le Wydad de Casablanca occupe la tête du classement du championnat marocain de football avec 36 points, suivi du Fath de Rabat (35 points) et du Mouloudia d’Oujda (34 points).

Pour rappel, la Fédération marocaine de football a décidé, le 14 mars, la suspension de tous les matchs de football, toutes catégories confondues, jusqu’à nouvel ordre.