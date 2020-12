Le Maroc suspend ses vols avec le Royaume uni pour freiner la propagation de la nouvelle variante du COVID-19

Le gouvernement marocain a décidé de suspendre à partir de dimanche ses vols avec le Royaume uni pour freiner la propagation de la nouvelle variante du COVID-19.Selon un communiqué du gouvernement publié ce dimanche, cette décision « intervient dans le cadre des mesures d’urgence entreprises pour préserver la santé des populations et freiner la propagation de la pandémie ».

La crainte d’une résurgence de la nouvelle variante de l’épidémie du COVID a poussé plusieurs pays européens à interrompre temporairement leurs échanges avec le Royaume-Uni.

Selon le premier ministre britannique, Boris Johnson, cette nouvelle variante « se transmet bien plus facilement », ajoutant que « rien n’indique qu’il est plus mortel ou qu’il cause une forme plus sévère de la maladie ou qu’il réduit l’efficacité des vaccins ».