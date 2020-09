Le Maroc disposé à accompagner le Mali pour faire face aux défis liés à la transition

Le Premier malien ministre Moctar Ouane, a reçu mardi en audience une délégation marocaine conduite par le ministre des Affaires Étrangères, Nasser Bourita.Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et le Maroc, notamment en matière de sécurité et de développement. Les deux parties ont également évoqué la situation au Mali et dans la région sahelienne.

Le Premier ministre Moctar Ouane s’est réjoui de cette visite qui traduit la solidarité du gouvernement et du peuple marocains avec le Mali, rappelant que le Maroc et le Mali sont en effet « deux pays frères unis par des liens séculaires d’amitié et de coopération ».

M. Ouane a rassuré son interlocuteur quant à la volonté du gouvernement du Mali de renforcer, en les diversifiant, les relations politiques, économiques, commerciales et culturelles.

L’émissaire marocain a tenu lui, à présenter au nom du Roi Mohammed VI, la disponibilité totale et entière du Maroc à accompagner le Mali et à ne ménager aucun effort pour l’accompagner afin de faire face ensemble aux défis liés à la transition.

Porteur d’un message du Souverain marocain au Président de la Transition, Bah N’daw, le ministre Bourita n’a pas manqué de relever « l’exception malienne » qui confère un cachet tout particulier aux relations bilatérales maliano-marocaines.