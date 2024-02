Le Congo connecté au câble 2Africa de Meta

Le président de la République Denis Sassou N’Guesso a procédé mercredi 28 février à Pointe-Noire, à l’activation de ladite connexion.

La République du Congo compte parmi les trente-trois pays connectés au câble sous-marin 2Africa. Le chef de l’Etat a marqué officiellement la connexion de ce câble à fibre optique avec l’ensemble des villes du pays. Il a également procédé à la mise en service du Data center TIER 3+, le plus grand d’Afrique centrale et l’un des plus grands et robustes d’Afrique. C’est du moins ce que confirment les spécificités techniques dévoilés par le directeur général de l’ARPCE, Louis-Marc Sakala.

Selon adiac-congo.com, la connexion de ce centre de données aux deux câbles sous-marins, à savoir le Wacs et 2Africa, adossés sur deux backbones et de deux points d’échanges internet, ainsi que des technologies de pointe en gestion énergétique, fera du Congo un hub numérique incontesté de la sous-région, confortant ainsi sa position de pays de transit pour l’ensemble de l’Afrique centrale.

Pour ce qui est du Data center, il va pouvoir héberger l’ensemble des données de l’administration publique, du secteur privé, mais aussi celles des entreprises étrangères qui souhaitent déjà y loger leurs équipements et leurs données.

Les travaux de construction de ces infrastructures, ont duré plus de deux ans et ont coûté 8,2milliards de FCFA. C’est un ensemble composé d’un immeuble R+1 abritant le Data center de type TIER3+, et d’un autre bâtiment R+6 abritant 80 bureaux, des salles de réunions et une salle de conférence de 75 places.