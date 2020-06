Festival Biso Na Biso-African Beauty international : la 4eme édition se tiendra en fin d’année

L’association culturelle Cercle des jeunes artistes créateurs que dirige Cardy Cardelin Babakila prépare déjà cet évènement dédié à la mode.

La quatrième édition du festival Biso Na Biso-African Beauty international se prépare. Pour cette édition, la mode, le tourisme et la solidarité seront de mise à ce rendez-vous annuel des amoureux de la mode à Pointe-Noire. L’évènement qui est initialement prévu au mois d’août a connu de légères modifications sur son calendrier à cause de la pandémie du coronavirus.

La 4ème édition du festival Biso Na Biso Beauty international est placée sous le thème : «Mode, facteur de sensibilisation contre la covid-19 ». Ce thème très évocateur en ce moment où le monde fait face à la pandémie de coronavirus.

C’est une occasion qui permettra aux stylistes et modélistes de se mettre ensemble dans la lutte contre le coronavirus. Le festival de mode contemporaine et urbaine certainement confirmera l’influence de la ville côtière du Congo dans la mode congolaise et africaine. Pour ce faire, plusieurs stylistes et mannequins du Benin, de Côte d’Ivoire, du Togo, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, de la RDC, d’Angola, du Congo viendront au rendez-vous.

Les organisateurs de l’évènement ont rassuré les participants de tenir leur pari pour valoriser les identités vestimentaires traditionnelles africaines et les métiers de la mode africaine sur le plan international. Biso na Biso-African Beauty international primera les acteurs actifs de la mode (styliste, mannequin, coiffeurs, maquilleurs, cordonniers, photographes, accessoiristes…). Au nombre des activités prévues figurent aussi le défilé de rue, le défilé des enfants, le concours international de la photo et le spectacle de mode théâtralisé sans oublier les expositions, le dîner de gala pour le défilé haute couture avec des stylistes internationaux. Cette expérience permet de partager un moment privilégié autour d’un brassage culturel entre stylistes et mannequins de différentes nationalités, tant sur le plan artistique que celui des relations humaines.

Biso Na Biso-Africa Beauty international est un cadre voué aux rencontres et aux échanges entre groupes (agences de mannequinat) et individualités ou indépendants venant des milieux professionnels. Cet événement met en lumière les repères identitaires contemporains de la mode sur le continent. Il contribue à développer la cohésion sociale entre les différentes communautés étrangères et natives de cette cité cosmopolite. Il vulgarise la diversité culturelle et le dialogue des cultures entre citoyens au sein de la ville océane.