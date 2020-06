Covid-19 : L’Egypte annonce une série de nouvelles mesures, dont la réouverture des mosquées

Par Mohamed Fayed – Le gouvernement égyptien a annoncé mardi une série de nouvelles mesures pour un retour à la vie normale de façon progressive dans le contexte de la pandémie du coronavirus et ce à partir du 27 juin courant, tout en prenant en considération les mesures de précaution nécessaires en vue de juguler la propagation de la Covid-19.Annoncées par le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouli, ces mesures portent essentiellement sur la réouverture des restaurants, cafés, clubs sportifs, la réouverture des lieux de culte avec suspension des prières du vendredi dans les mosquées et les messes de dimanche dans les églises, ainsi que l’autorisation d’ouverture des cafés et restaurants jusqu’à 22h.

Il s’agit également de la fermeture des magasins à 21h, la fermeture continue des parcs, jardins et plages publiques, ainsi que la fermeture des salles de fêtes.

Pour ce qui est des salles de cinémas et des théâtres, il a été décidé de les rouvrir à condition de ne pas dépasser 25% de leurs capacités.

Aussi, l’exécutif égyptien a donné son feu vert à la reprise des transports publics de 4h du matin jusqu’à minuit.

A ce jour, l’Egypte enregistre 56.809 cas confirmés de contamination au coronavirus, dont 2.278 décès et 15.133 patients entièrement guéris.