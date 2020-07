Coronavirus : le Congo reçoit sa commande d’équipement et de médicaments

Le ministre d’Etat, directeur de cabinet du président de la République, Florent Ntsiba, a réceptionné une partie de la commande faite par le gouvernement le 27 juillet à Brazzaville.

« Ces équipements, acquis sur fonds propres du gouvernement, sont la première partie de la commande. Ils permettront de renforcer la lutte contre la Covid-19 dans notre pays », a expliqué le ministre en charge de la Recherche scientifique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, réceptionnant symboliquement un lot des mains du directeur de cabinet du président de la République, Florent Ntsiba en présence notamment de l’ambassadeur de Chine au Congo, Ma Fulin, car la commande vient de l’Empire du milieu. Respirateurs, équipements de protection individuelle pour le personnel médical et plusieurs autres intrants composent la commande faite par le gouvernement.

Cet équipement et ces médicaments seront mis à la disposition des structures de prise en charge des malades de Covid-19 sur l’ensemble du territoire national, a précisé le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou représentant la ministre en charge de la Santé empêchée.

En rappel, d’après le point épidémiologique fait par la Coordination nationale de gestion de la pandémie de Covid-19, le Congo compte 3038 cas confirmés depuis le 14 mars 2020 ; 756 cas positifs sont déclarés guéris ; 51 décès sont à déplorer à ce jour, tandis que le taux de létalité est de 1,7 %.

Brazzaville est la ville où la maladie se propage le plus : 1.237 nouveaux cas révélés dans la période du 30 juin au 20 juillet 2020. Pointe-Noire, deuxième foyer important de la maladie, a connu 432 nouveaux cas de contamination dans la même période. Les tranches d’âge les plus concernées restent les mêmes : 30-39 ans (947 personnes contaminées) et 40-49 ans (838 personnes contaminées). Le pourcentage des femmes contaminées tend à augmenter. Elles représentaient 23,3% du total au 30 juin 2020. Elles constituent aujourd’hui 27,1 % du total. La mortalité au coronavirus Covid-19 touche surtout les tranches d’âge de 60-69 ans (18 personnes) et de 50-59 ans (15).