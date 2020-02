Coronavirus : aucun cas enregistré au Congo

La ministre en charge de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo a déclaré le 4 février à Brazzaville que le Congo n’avait aucun cas déclaré du coronavirus.

« Dès le début de la maladie en Chine, le gouvernement congolais a pris mis un dispositif de contrôle des passagers en provenance des pays étranger. Aujourd’hui nous sommes allés faire le constat sur son fonctionnement. Aujourd’hui en Afrique et au Congo, il n’y a pas encore un cas déclaré du coronavirus », a souligné Jacqueline Lydia Mikolo.

Assisté de ses collègues de l’Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, des Transports et de la marine marchande, Fidèle Dimou et de la Communication et des médias, Thierry Moungala, Jacqueline Lydia Mikolo a fait savoir que le dispositif mis en place dans les frontières fonctionne normalement. « Ce dispositif qui consiste à équiper le personnel en bavettes, solutions hydro-alcooliques, thermo-flash et gants est le même à l’aéroport Maya-Maya, au Beach de Brazzaville, à Ouésso et à Pointe-Noire », a-t-elle précisé.

Jacqueline Lydia Mikolo a aussi visité l’hôtel de la Concorde à Kintélé qui devra être transformé en centre d’isolement au cas où un cas de coronavirus venait à être détecté.

Le représentant de l’OMS Congo, Lucien Manga a souligné que le Congo a mis en place un dispositif de prévention recommandé par son organisme. « L’OMS a dépêché au Congo un technicien qui devra accompagner le gouvernement dans les techniques de prévention contre le coronavirus », a-t-il dit.