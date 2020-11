Coopération : vers un possible jumelage entre l’île de Gorée et le musée de Loango

Le sujet a été évoqué entre les ministres de la Culture du Sénégal et de la République du Congo lors de leur tête-à-tête, le 13 novembre, à Brazzaville.

Dans la capitale congolaise, Brazzaville le 13 novembre, les ministres de culture du Sénégal, Abdoulaye Diop et celui du Congo, Dieudonné Moyongo ont eu une rencontre. Au cours de celle-ci, Abdoulaye Diop et Dieudonné Moyongo ont parlé de la possibilité du jumelage entre l’île de Gorée et le musée de Loango.

Outre le volet jumelage, les deux personnalités ont parlé de la biennale des arts, jugée crédible, qui est considérée comme la cinquième biennale dans le monde sur les cinquante existantes. Ils ont également évoqué le sujet sur le budget des civilisations noires, de même que de la formation tous azimuts… « Je crois qu’aujourd’hui on est dans de très bonnes dispositions pour pouvoir continuer à travailler. J’ai invité mon collègue à visiter le Sénégal dans le cadre du renforcement de cet axe pour que nous continuons à travailler ensemble », a déclaré Abdoulaye Diop.

S’agissant de la formation, le ministre de la Culture et des Arts du Congo, Dieudonné Moyongo, a reconnu que le Sénégal a des écoles qui forment les bibliothécaires et muséologues. Or, le Congo a besoin de former des jeunes. « C’est pourquoi nous avons vu ce volet avec mon homologue du Sénégal pour que nos jeunes soient formés là-bas. Dans les années 1970-1980, l’école des bibliothécaires « Ebalé » du Sénégal a formé beaucoup de spécialistes. Nous allons redynamiser cela pour que des jeunes soient formés dans divers domaines. En outre, nous ferons en sorte que les échanges entre le Sénégal et le Congo, en ce qui concerne la culture, s’accentuent », a dit Dieudonné Moyongo.