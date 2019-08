Congo : une exposition pour célébrer le 59e anniversaire de l’indépendance

Le Musée Galerie du Bassin du Congo sert de cadre à l’exposition « Lipanda ». Ceci vient marquer le 59e anniversaire de l’indépendance de la République du Congo.

Le Congo célèbre 59 ans de Lipanda (Lingala) ou encore Indépendance (en français), en cette année 2019. Pour l’occasion, une exposition de peinture et de sculpture s’est ouverte au Musée Galerie du Bassin du Congo ce mardi 13 août.

Ce sont des constructions, aires protégées, métiers, tableaux, modes de vie, styles, arts et traditions, faune et flore, riches minières, sculptures, métiers… qui représentent harmonieusement et valorisent l’histoire du Bassin du Congo, avant et après les indépendances.

La République du Congo a eu son indépendance le 15 août 1960, une date plein de souvenirs, une passerelle entre la relation ancienne, marquée par l’hégémonie des uns et la servitude des autres et aussi une nouvelle relation, fondée sur une coopération entre les deux Etats.

L’exposition est ouverte jusqu’au 12 octobre prochain.