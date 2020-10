Congo-Transfert : l’arrivée de Beni Makouana à Montpellier

Annoncé depuis deux jours par la presse française, l’attaquant polyvalent de 18 ans, qui s’entraînera d’abord avec la réserve, portera le numéro 28.

Beni Makouana est arrivé à Montpellier ce lundi 19 octobre 2020. Selon la presse française, le club de Ligue 1 aurait déboursé 800 000 euros pour transférer le sociétaire des Diables Noirs, également convoité par Auxerre, Angers, Saint-Etienne, le Sporting Lisbonne et surtout Dijon. Un contrat d’une durée de 5 ans a été évoqué dans la presse, sans être confirmé par le club héraultais.

Lors de la présentation de celui que le public des Diables Noirs surnomme « Mbappé », Laurent Nicollin s’est montré élogieux et optimiste à l’encontre de l’international congolais : « Beni fait partie du top 5 des grands espoirs africains. Je le remercie de nous faire confiance et de venir chez nous en vue de franchir des paliers car beaucoup de clubs français et étrangers étaient intéressés par sa venue. Il a choisi Montpellier et j’espère que c’est le début d’une belle histoire, pour lui, avec le MHSC. À lui d’apprendre, de bien s’intégrer et nous verrons ensuite ce qu’il arrivera, mais nous comptons énormément sur lui pour l’avenir. »

Doté du numéro 28, Makouana s’entraînera d’abord avec l’équipe réserve, qui évolue en National 3. Mais c’est bien en Ligue 1 que les supporteurs pailladins et congolais attendent de le voir briller.