Congo : premier conseil de cabinet du nouveau gouvernement

Le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso qui a présidé les travaux a appelé les ministres à l’action afin de relever les défis socio-économiques auxquels le pays est confronté.

Le nouveau gouvernement s’est réuni en conseil de cabinet mercredi 15 janvier à Brazzaville, après les passations de services. La séance de travail avait pour objectif de fixer les bases pour un renforcement efficace et consolidé des reformes amorcés. Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a au cours de cette rencontre appelé les ministres à l’action en vue de relever les défis socio-économiques auxquels est confronté la République du Congo.

Notons cette réunion s’est tenue juste après la dernière série de passation de service de certains ministres. Notamment le ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique, Rigobert Maboundou, qui a officiellement pris fonctions ce mercredi 15 janvier 2025. Le nouveau ministre du Contrôle d’Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, Gilbert Mokoki, et son prédécesseur, Jean-Rosaire Ibara, désormais ministre de la Santé et de la Population ont eux aussi procédé à la passation de service ce même jour.