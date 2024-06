Congo : plus de 4000 filles candidates aux Brevets techniques et professionnels

Les candidats des Brevets d’études techniques ; d’études professionnelles et de technicien forestier affrontent les différentes épreuves depuis mardi 25 juin 2024.

Les candidats aux brevets techniques et professionnels ont démarré, le 25 juin, les épreuves écrites session de juin 2024 sur l’ensemble du territoire national. Ils sont au total 6 473 candidats en lice dans tout le pays parmi lesquels 4283 filles. Ces candidats sont répartis dans 62 centres d’examens.

Les épreuves qui ont été lancé le 25 juin, se dérouleront jusqu’au 29 juin. Il s’agit de trois types de Brevets : le Brevet d’études techniques avec 5969 candidats ; le Brevet d’études professionnelles qui compte 407 candidats et le Brevet de technicien forestier qui a 97 candidats dans tout le pays.

Les candidats au Brevet d’études techniques, option industrie et agriculture, ont démarré respectivement la première journée avec les épreuves de technologie, dictée-questions et la dictée avec fautes, anglais, commentaire de texte, agriculture générale et spéciale.

Quant aux candidats du Brevet d’études techniques, option économie sociale et familiale avec des filières comme hôtellerie, préscolaire, puériculture et les techniques d’habillement, la première journée a été marquée par les épreuves de sciences naturelles et hygiène, dictée-questions, anglais touristique, puériculture et la technologie des textiles.

Dans la ville de Brazzaville, les épreuves ont été lancées au centre de l’Institut des jeunes sourds par le ministre de l’Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé.