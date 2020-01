Congo : plaidoyer pour l’élaboration des normes de certification de bois

Cette conférence de presse, organisée le 10 janvier 2020 à Brazzaville, a enregistré la présence des parties prenantes au processus, les pouvoirs publics, les exploitants forestiers, la société civile.

La République du Congo Brazzaville ambitionne contribuer efficacement dans le renforcement de la gouvernance forestière dans le Bassin du Congo. C’est dans cette optique que le point focal certification forestière au ministère de l’Economie forestière, Paulette Ebina et le président de l’ONG PAFC Congo, Brice Severin Pongui ont conjointement fait face à la presse dans le dessein de situer les parties prenantes sur les engagements à venir, notamment sur leurs contributions en ce qui concerne l’élaboration des normes de certification de gestion forestière et de la chaîne de contrôle du système panafricain de certification forestière (PAFC) Bassin du Congo.

Rappelons que les membres du Forum, suite aux échanges et débats tenus à Libreville du 25 au 29 novembre 2019 lors du premier atelier régional d’élaboration des normes de certification de PAFC Bassin du Congo, ont arrêté les premières versions des normes de gestion durable des forêts et de chaîne de contrôle.

« Toutes les parties prenantes se doivent d’apporter leurs commentaires afin que nous améliorons les normes qui ont été élaborées notamment les normes de gestion durable, des exigences (indicateurs) des textes au niveau international et national mises en exergue pour la gestion durable de nos ressources forestières en matière sociale et d’égalité forestière », a indiqué le point focal certification forestière au ministère de l’Economie forestière, Paulette Ebina.

Le point de vue, l’apport et les commentaires des acteurs permettront d’amender le document de sorte qu’il soit tangible et rigide. Celui-ci évoque plusieurs aspects notamment environnementaux, sociaux, biodiversité, droit des populations autochtones. Ces normes viennent donc en appui des législations nationales, a-t-elle ajouté.

Notons que, dans le cadre du processus d’élaboration de ces normes, deux consultations publiques sont organisées pour permettre aux parties prenantes de commenter et apporter des propositions sur les versions de normes soumises à la consultation publique en vue de leur ajustement par les membres du Forum. Lancée le 13 décembre 2019, la première consultation durera soixante-trois jours, elle s’achèvera le 14 février 2020.

De l’avis de Brice severin Pongui, « il est important que le public prenne part à ce processus afin qu’une transparence soit observée. Toutes les parties prenantes intéressées par la gestion forestière durable sont appelées à faire leurs commentaires sur les éléments positifs ou négatifs qu’elles pourraient trouver dans chaque indicateur composant ou constituant ces normes en cours d’élaboration ».

Rappelons que le PAFC est un système panafricain de certification forestière que le gouvernement congolais a voulu et porté par la sous-région dans le Bassin du Congo. Ce dernier sera développé dans trois pays, à savoir le Congo, le Gabon et le Cameroun. Le PAFC-Congo, quant à lui, a pour but de mettre en œuvre l’initiative d’élaboration de ces normes au niveau national. Celles-ci seront par la suite reconnues au niveau international par le programme international de reconnaissance des certifications forestières.