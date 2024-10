Congo-octobre rose : plus de 2 200 000 cas de cancer du sein découverts en 2022

L’Union des femmes des médias du Congo (Ufemco) a initié, mercredi 16 octobre, un atelier de sensibilisation de cette maladie.

Les femmes des médias ont été édifiées sur les causes, les conséquences, les moyens de prévention et de lutte de ces pathologies. L’atelier de sensibilisation avait pour thème : « Les femmes des médias : voix et actrices de la lutte contre le cancer du sein ».

La rencontre visait à informer les femmes des médias en particulier et de tout bord en général sur les deux pathologies cancéreuses les plus meurtrières chez la femme au Congo, notamment le cancer du sein et celui du col de l’utérus. Ces femmes ont été outillées sur les causes et manifestations des cancers du sein et du col de l’utérus, l’importance du dépistage, les modes de traitement ainsi que les facteurs de risque

Pour le Pr Alexis Bolenga, oncologue médical au CHUB, enseignant à l’université Marien-Ngouabi, le cancer du sein survient chez une femme sur huit, soit presque le quart de la population des femmes dans le monde. En 2022, 2 296 840 cas découverts dont 530 au Congo et 241 décès. Il a ainsi révélé la nécessité de se faire régulièrement dépister, car cela permettrait de prévenir plus de décès, soulignant que 50% de décès dus au cancer du sein sont liés au diagnostic.