Congo : l’Université catholique du Congo Brazzaville ouvre ses le 06 octobre

Une journée « Portes ouvertes » a été organisée, le 10 juin dernier, au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, à l’intention des futurs étudiants et leurs parents.

L’Université catholique du Congo Brazzaville est prête à accueillir les apprenants. L’institution ouvre officiellement ses portes en octobre prochain, pour le compte de l’année académique 2023-2024.

Les responsables de l’Eglise catholique, les universitaires et partenaires impliqués dans le projet ont initié une journée « portes ouverte », le 10 juin dernier, quatre mois avant le lancement effectif des activités. Il s’est agi de donner des informations utiles et nécessaires aux futurs étudiants désireux de s’inscrire à la Faculté des sciences et technologies, le premier département ouvert en attendant la création des autres filières.

Première université catholique du Congo Brazzaville desservant Pointe-Noire et le Kouilou, l’UCCB a pour ambition d’offrir des possibilités aux étudiants de se préparer dans des meilleures conditions à l’insertion professionnelle dans le pays, grâce aux nombreux stages qui seront réalisés dans les entreprises partenaires telles Total Energies, Chevron, la Société nationale des pétroles du Congo. La formation managériale qui y sera dispensée permettra aussi aux étudiants d’être eux-mêmes des créateurs d’entreprise.

Pour sa première année, l’UCCB offre trois portails, à savoir biologie-géosciences, chimie-physique, chimie-géosciences-mathématiques-informatique-physique.