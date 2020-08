Congo : Ludovic Ngatsé numérise les bulletins de paie

Le ministre délégué au Budget, Ludovic Ngatsé, a lancé, mardi 25 août à Brazzaville, l’application e-bulletin qui consiste à la numérisation du bulletin de paie.

Au Congo, les bulletins de paie seront désormais électroniques. L’application a été présentée par le directeur des systèmes d’information au ministère des Finances, Guy Noël Londongo, suivi d’une démonstration de ce nouveau bulletin de salaire informatisé.

Le projet s’inscrit dans le cadre du système intégré de gestion des finances publiques. Pour y accéder, il faut passer par la plateforme de dématérialisation des formalités administratives www.teleservices.gouv.cg. A cet effet, l’intéressé doit avoir un compte en ligne ainsi qu’un code d’accès.

Au cours de la présentation de l’application E-bulletin, plusieurs avantages de ce nouvelle outil ont été évoqué notamment il est disponible en ligne à tout moment et en tout lieu où l’on se trouve, pourvu qu’on soit connecté à internet à partir de son numéro matricule et le mot de passe. Avec E-bulletin, plus de tracasseries au niveau du bureau de la solde pour avoir son extrait de bulletin. Cette application fait en plus gagner du temps aux fonctionnaires de l’Etat, surtout ceux vivant à l’intérieur du pays, qui n’auront plus besoin de venir à Brazzaville, au ministère des Finances, pour l’impression de leur bulletin, a expliqué le chef du projet E-bulletin.

Il faut aussi dire que, l’application E-bulletin va favoriser le désengorgement de la direction de la solde et allège la charge de travail des comptables de cette structure, surtout au moment où la distanciation sociale est recommandé à cause du coronavirus.

Il est important de noter qu’à Brazzaville, des cellules de consultation ont été implantées à la Direction générale des affaires financières pour l’armée et la gendarmerie.