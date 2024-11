Congo : l’Etat confie la destion des Tours jumelles de Mpila au groupe Hilton

Le contrat de la gestion de ces Tours jumelles avait été signé le 24 mars dernier, dans la capitale congolaise.

La cérémonie de passation de service entre la Société d’exploitation et de développement des infrastructures du Congo (Sedic) et le groupe Hilton s’est déroulée le 19 novembre aux Tours jumelles de Mpila. Celle-ci fait suite à la signature d’un contrat de gestion des Tours jumelles, le 24 mars dernier, entre les deux parties. L’ouvrage s’appellera désormais Hilton Brazzaville Les Tours jumelles Hôtel et résidences.

L’Etat congolais qui en est le propriétaire, en confiant la gestion des Tours jumelles au groupe hôtelier espère une expertise et un positionnement aux standards internationaux. Le directeur général de Hilton Brazzaville Les Tours jumelles Hôtel et résidences, Giuseppe Ressa, a indiqué que cette cérémonie traduit l’introduction de sa marque au Congo.

Pour la ministre de l’Industrie culturelle, artistique, touristique et des Loisirs, Lydie Pongault, les Tours jumelles constituent le lieu par excellence d’hébergement des hôtes de marque et personnalités de différents rangs qui y trouvent un véritable espace de paix et de quiétude.