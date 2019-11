Congo: le Prix Ernest Bompoma Ikélé est lancé

Ce Prix est réservé aux écrivains de langue française d’origine ou de nationalité congolaise, avec pour résidence le Congo.

Le Forum des gens de lettres a lancé (Fgl) dernièrement à Brazzaville le Prix Ernest Bompoma Ikélé, rendant hommage à l’écrivain et nouvelliste éponyme, décédé le 5 février 2018 dans la capitale.

Ce Prix est réservé aux écrivains de langue française d’origine ou de nationalité congolaise, avec pour résidence le Congo-Brazzaville, selon les organisateurs qui indiquent que cette première édition récompensera l’auteur de l’une des œuvres littéraires parues entre le 1er janvier 2018 et le 30 novembre 2019. L’œuvre devra porter sur la fiction et être originale, a-t-on ajouté, précisant qu’à défaut des candidatures escomptées, les autres genres littéraires peuvent être acceptés et feront l’objet d’un prix spécial.

Ernest Bompoma Ikélé fut enseignant de français, écrivain, nouvelliste, agent du Contrôle d’Etat, et ancien président du Fgl.

Il fut également co-fondateur des « Vendredis des Arts et des Lettres », une activité de promotion du livre qui se déroulait à la Préfecture de Brazzaville.

L’écrivain avait publié « Le chaos » (nouvelles), en 2012, « Le compte à rebours » (roman), en 2015, et « La République des renards » (roman), en 2016.