Congo : le ministre de l’Agriculture ouvre les ZAP

Les (ZAP) de Ngoliba, dans le district de Louingui, et de Mbouala, dans celui de Louomo, département du Pool sont désormais ouvert. Destinées dans un premier temps à la culture de manioc, l’ouverture de ces espaces agricole a pour objectif le renforcement de la compétition agricole dans le département du Pool.

Les Zones Agricoles Protégées de Ngoliba et de Mbouala comptent respectivement 166 et 191 producteurs agricoles. Pour le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, l’ouverture de la ZAP de Louingui permettra à cette communauté de participer activement au développement de la sous-préfecture. Et aussi pour inclure toutes les communautés afin de répondre aux besoins du producteur quel que soit son parcours.

Des coopératives ont reçu du ministre en charge de l’Agriculture un échantillon de kits agricoles pour booster leur production.