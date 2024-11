Congo : « Le gouvernement est à l’œuvre pour faciliter une reprise rapide des cours »

C’est une déclaration faite par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla.

Le gouvernement congolais a tenu sa « Quinzaine » lundi 25 novembre 2024 le ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du Gouvernement, Thierry Lézin Moungalla, a donné une conférence de presse, le lundi 25 novembre 2024 à Brazzaville dans son Cabinet. Dans le cadre de la « Quinzaine du gouvernement », le ministre de la communication s’est adressé à la presse nationale et internationale.

Il est revenu sur quelques sujets qui font l’actualité depuis quelques temps en République du Congo. On cite entre autres la situation persistance de pénurie de carburant ; de la grève continue à l’université Marien Ngouabi ; la venue de la 5 G ; l’accord signé à la COP 29 et autres.

Pour ce qui est de la grève à l’université Marien Ngouabi, Thierry Lézin Moungalla a fait la promesse ferme et a rassuré que nullement cette année académique ne pourrait être blanche dans cette institution universitaire.

Pour le ministre, la situation à l’université Marien Ngouabi « C’est une préoccupation majeure, qui tient à cœur notre gouvernement. Rassurez-vous, il y a bien de négociations, il y a des discussions. Le caractère généralisé des revendications sociales rend difficile la solution ponctuelle de chacune des situations concernées. Dans le cas de notre université, Marien Ngouabi, il y a là, une préoccupation plus importante puisqu’il s’agit de l’avenir de nos enfants, d’éviter un risque d’année blanche, cela serait un spectre intolérable pour un gouvernement. Nous espérons que le gouvernement et les organisations représentatives des enseignants trouveront une solution. Le gouvernement est à l’œuvre pour faciliter une reprise rapide des cours et des travaux universitaires au sein de l’Université Marien Ngouabi. Le gouvernement de la République n’acceptera jamais une année blanche à l’Université Marie Ngouabi ».