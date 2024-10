Congo-Kouilou : près de 40 jeunes vulnérables vont bénéficier du projet Precika

Pendant 18 mois, ils seront formés dans les domaines de l’électricité et des énergies renouvelables.

Le Projet de formation professionnelle Precika, destiné aux jeunes déscolarisés et vulnérables du département du Kouilou a été lancé jeudi 3 octobre à la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Il a pour but de favoriser l’employabilité dans le secteur de l’électricité bâtiment et des énergies renouvelables.

Le projet Precika est porté par le Groupement des électriciens du Congo (GEC). Il bénéficie de l’appui technique et financier de l’ambassade de France au Congo à hauteur 25 103 500 FCFA. Pendant 18 mois que va durer le projet, ces jeunes vont recevoir une formation professionnelle de 14 mois. Sa zone de couverture est l’axe Hinda-Mvouti et l’axe Loango-Madingo-Kayes.

Le projet va également offrir un ensemble de formations sur le leadership, la gouvernance et la dynamique associative aux jeunes afin de mettre en place et de gérer une association des artisans électriciens du Congo au Kouilou. Les de Kouilou seront également formé à l’entrepreneuriat et à la création de leurs propres entreprises dans le secteur de l’électricité.

La campagne de sensibilisation et de mobilisation des jeunes à Hinda, Loango et Madingo-Kayes, l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire pour la sélection des formateurs endogènes, la formation technique des jeunes en électricité bâtiment et en énergie solaire, l’organisation de la première réunion du comité de pilotage du projet sont entre autres les activités déjà menées depuis le début du projet.