Congo : Isidore Mvouba en visite en Algérie

Le président de l’Assemblée nationale de la République du Congo a été reçu par son homologue algérien Salah Goudjil.

Isidore Mvouba a été reçu en audience lundi 6 mai par son homologue algérien Salah Goudjil au siège du Conseil de la nation. Les échanges ont porté sur l’actualité africaine, politique, économique, sécuritaire et liée au développement.

Au cours de cette rencontre, les deux personnalités se sont accordées sur la nécessité de promouvoir et renforcer les rapports qui lies leurs deux pays, notamment dans le domaine parlementaire. L’intensification de la coopération et de la coordination entre les représentants des deux peuples amis a été soulignée, en accord avec les orientations des dirigeants et gouvernements respectifs.

Selon congomediatime.com, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération interparlementaire entre l’Algérie et le Congo, d’intensifier les visites et les échanges d’expertises, de relancer les groupes d’amitié, et de coordonner les positions des instances législatives dans les tribunes parlementaires.