Congo-Fécofoot : passation de service la commission ad hoc le 05 octobre

Installée le 25 septembre lors de l’assemblée générale extraordinaire, la commission ad hoc s’investie dans la préparation de la passation de service. Les membres au cours d’un point de presse le week-end dernier, ont exprimé leur désir d’exécution des tâches qui leur sont assignées. Ils entendent faire la passation de service ce 5 octobre avec le comité exécutif révoqué.

La commission ad hoc programme d’avoir une rencontre avec les organes juridictionnels de la Fécofoot, une préparation de la double confrontation des Diables rouges seniors contre les Bafana-Bafana d’Afrique du Sud comptant pour les éliminatoires CAN 2025 au Maroc et le lancement de l’appel d’offres relatif à l’audit organisationnel et financier recommandé par l’assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2024.

Le comité exécutif de la Fécofoot a décidé de l’organisation, le 5 octobre, d’une assemblée générale extraordinaire en présence des représentants de la Fédération internationale de football association et de la Confédération africaine de football.