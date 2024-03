Congo : environ 41,8 milliards de FCFA pour la construction du nouveau siège de la CNSS

Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, a posé le 5 mars la première pierre de la « Tour espérance », le nouveau siège de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

La Tour espérance sera érigée sur le terrain de 4 000 m2 de l’ex-école La boussole à la gare Poto-Poto, dans le troisième arrondissement de Brazzaville. Long de 128 m, avec 28 étages dont deux sous-sols servant de parkings, les travaux du siège de la CNSS sont financés par le consortium de banques à hauteur d’environ 41,8 milliards de FCFA.

L’immeuble à usage commercial permettra à la CNSS d’accroître ses rendements pour assurer le paiement régulier des pensions de retraite aux assurés que sont les salariés du secteur privé et leurs ayants droit.

Selon le directeur général de la CNSS, Evariste Ondongo, le nouveau siège de la CNSS sera construit sera ultra moderne et écologique réduisant la consommation d’énergie et de l’empreinte carbone. La Tour espérance pourra accueillir jusqu’à 20 000 m2 des bureaux, 6 000 m2 de galerie commerciale, des salles de conférence, un auditorium de 1 000 places, une cafétéria, une terrasse d’observation, un restaurant panoramique et bureau VIP à son sommet. En plus d’être équipée de dix ascenseurs dont deux panoramiques.

Le chantier du futur immeuble de la CNSS, est confié à la société MBTP pour une durée de trente-six mois. Selon les estimations, les travaux vont générer plus de 1450 emplois.