Congo-ENI : sept finalistes non-voyants bénéficient des ordinateurs

Ces déficients visuels finalistes de l’Ecole normale des instituteurs (ENI) ont reçu des ordinateurs mardi 14 novembre, à la clôture de la formation.

Après un mois et demi de formation au Centre d’information des Nations unies, sept déficients visuels finalistes de l’ENI ont bénéficié des ordinateurs. Initiée par l’organisation non gouvernementale l’Observatoire handicap humanité, la formation leurs a permis de renforcer leurs capacités dans le domaine du numérique afin d’être plus pratiques.

Les enseignements dispensés étaient adaptés en informatique (accompagnés des notes vocales) à la différence de l’informatique appris pendant leur formation d’enseignant. L’atelier de formation a regroupé les handicapés de deux arrondissements de Brazzaville, à savoir Talangaï et Ouenzé.

Placée sous le thème « Top vente des jeunes filles et femmes handicapées », la formation vise à l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec handicap et encourager également cette couche vulnérable à exercer des activités génératrices de revenus en vue de son autonomisation.

Pendant un mois, les apprenants ont été édifiés sur les stratégies de vente, la connaissance des étapes de la vente et la valorisation des produits ainsi que la planification et la maîtrise du budget.

Le président de l’Observatoire handicap humanité, Emmanuel Bati, a, pour sa part, invité les finalistes à faire bon usage du matériel numérique.