Congo-Buntsiétu : la 1ere édition du forum de l’artisanat s’ouvre à Brazzaville

La cité capitale du Congo va accueillir la première édition du forum de l’artisanat et des métiers de l’art du 20 au 25 septembre 2021.

L’évènement a pour thème est « Et si nous construisons ensemble un avenir qui nous ressemble ». L’initiative est groupe HCS que dirige Hazann Mouanga, Buntsiétu et vise à célébrer à la fois l’artisanat et les métiers de l’art.

Tout au long de forum, le thème principal se déclinera en plusieurs sous-thèmes, notamment Réussir au féminin avec l’artisanat ; de l’informel à la création de l’entreprise ; L’artisanat, l’art et l’enfant ; l’artisanat, l’art et l’école ; l’artisanat, l’art et la société ; l’artisanat et l’art, moyen de lutte contre la délinquance juvénile.

« Le forum Buntsiétu se veut un espace de lutte pour la valorisation et la promotion de l’artisanat et des métiers de l’art au Congo, en mettant un accent particulier sur les femmes évoluant dans les domaines qui leur sont inaccessibles jusque-là, aussi en encourageant et en incitant d’autres femmes à s’y intéresser. Il servira également de vitrine de promotion des produits artisanaux et d’art dans toute leur diversité », a souligné Hazann Mouanga, responsable du groupe HCS et promotrice du forum.

Le programme prévoit des expositions-ventes, ateliers créatifs, formations, conférences-débats, etc. Cette première édition rassemblera la population congolaise dans toute sa diversité autour d’un même sujet, l’artisanat et les métiers de l’art. Il s’agira, entre autres, des institutions publiques et privées, artisans, artistes, travailleurs, étudiants, élèves, collectivités, associations, fondations et même des ONG.

En plus de se positionner comme une plateforme d’échanges et de partage d’expériences entre professionnels de l’artisanat et de l’art ainsi que les participants, Buntsiétu souhaite considérablement nourrir des vocations en vue de détecter les talents à la source et accompagner ces derniers à la pratique régulière de l’artisanat et de l’art. A ce propos, une série d’ateliers éphémères sera animée afin de donner l’opportunité à tous ceux et celles qui souhaitent se lancer dans ces secteurs d’activité.

Pour toute participation, les artisans et artistes intéressés peuvent encore joindre le forum à travers les réseaux sociaux. A ce jour, déjà plus de trente entreprises et plus de soixante artisans et artistes modèles de réussite prendront part à l’événement.

Notons que Buntsiétu se tiendra du 20 au 25 septembre, au Palais des congrès, sous le haut patronage de la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l’artisanat et du secteur informel, Jacqueline Lydia Mikolo.