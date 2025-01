Congo : Anatole Collinet Makosso présente à ses collaborateurs les attentes de 2025

Le Premier ministre s’est entretenu lundi 06 janvier 2025, à la Primature avec l’ensemble de son personnel.

La solidarité, le travail, la rigueur, la discipline et la vigilance sont les cinq piliers sur lesquels devrait s’appuyer le personnel de la primature pour travailler en cette nouvelle année 2025. Ces piliers ont été dévoilé lundi 6 janvier par le Premier ministre Anatole Collinet Makosso.

Dans sa communication à son personnel, le chef du gouvernement a rappelé les orientations du président de la République, tout en insistant sur l’importance du travail acharné et de la préservation de la paix. Il a également souligné des principes essentiels tels que la protection des documents administratifs, la ponctualité et l’implication totale de chaque collaborateur dans le traitement des dossiers.

Le Premier ministre a exhorté ses collaborateurs à travailler en bonne intelligence et en parfaite harmonie avec les différents ministères. Il a attiré l’attention de ses collaborateurs dont certains ne seraient pas exemptés de ces mauvaises pratiques. Selon lui, cette responsabilité est souvent imputée au secrétariat central, aux plantons et aux agents de course.