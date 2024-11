Congo : 18 ONG bénéficient de 85 millions FCFA

Une subvention du gouvernement américain qui devrait contribuer à l’autonomisation des communautés congolaises défavorisées.

Les Etats-Unis ont accordé mercredi 30 octobre, à Brazzaville des subventions à hauteur de 85 millions de FCFA, à dix-huit ONG congolaises. Cette action du gouvernement américain s’inscrit dans le cadre des fonds d’auto-assistance de l’ambassadeur et celui du programme des petites subventions du département chargé des affaires publiques.

Il s’agit notamment de l’ONG Agir ensemble pour les enfants handicapés ; Leb Congo ; Fondation Eboko ; l’association pour la promotion de la santé et de la famille ; la coopérative agropastorale Friends Earth ; Yali, Congo association, ; Traits d’Union ; le Club des femmes entrepreneurs du Congo ; Espace Opoko ; l’association des firmes génie-conseil et développement durable ; la communauté Notre-Dame-du-perpétuel-secours ; Youth com ; Minwind’Paka Tizi, et autres.

La signature des contrats relatifs à ces subventions a été faite entre l’ambassadeur des Etats- Unis au Congo, Eugene Young, et les représentants desdites ONG. Cette aide va permettre à ces ONG de réaliser leurs projets.