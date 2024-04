Cemac-Emprunt Obligataire : la Bdeac fait une levée de 50 milliards FCFA

L’annonce a été faite dans une note signée le 27 avril par le président de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale, Dieudonné Evou Mekou depuis Brazzaville.

La Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC) a lancé du 04 mars au 26 avril 2024, un appel public à l’épargne de 50 milliards de francs CFA (environ 82.628.500 dollars) sur le marché financier de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Dénommée « BDEAC (6,20% – 5,95% – 4,70%) NET 2024-2031″, cette opération était ouverte aux investisseurs institutionnels ainsi qu’aux personnes physiques.

Pour mener à bien cette opération, la Banque s’est fait accompagner par un Consortium d’Arrangeurs, ayant pour chef de file Contacturer Capital S.A. et composé de : L’Archer Capital Securities, Elite Capital Securities SA et Upline Securities Central Africa (USCA).

Au terme de la période de souscription, l’opération « BDEAC (6,20% – 5,95% – 4,70%) Net 2024-2031 » a été close avec la levée d’un montant global de FCFA 54 769 710 000 (cinquante-quatre milliards sept cent soixante-neuf millions sept cent dix mille Francs CFA), soit une sursouscription de 9,54%, par rapport au montant de FCFA 50 milliards initialement recherché.

Face à cette reussite, la Bdeac a adressé ses félicitations au Consortium d’Arrangeurs, au Syndicat de Placement et à tout le personnel de la Banque, pour « leur professionnalisme et leur abnégation au travail ; toutes choses ayant permis l’atteinte de la performance sus évoquée, dans un contexte économique régional et international difficile, marqué entre autres par une contraction de l’épargne et une volatilité des coûts ».

Pour mémoire, la BDEAC avait structuré cet emprunt obligataire en trois tranches auxquelles chacun peut adhérer en trouvant son compte, à savoir : une tranche A dont le taux est de 6,20% net pour une maturité de 7 ans ; une tranche B au taux de 5,95% net pour une maturité de 5 ans et une tranche C au taux de 4,70% net pour une maturité de 3 ans.