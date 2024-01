CAN seniors hommes de handball : le Congo croise le Cameroun

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du coup d’envoi de la 26e édition de la Coupe d’Afrique des nations de handball qui sera donné ce 17 janvier au Caire.

Coup d’envoi ce mercredi 17 janvier, au Caire en Egypte, de la 26e édition de la Coupe d’Afrique des nations de handball (CAN). Pour le compte de cette première journée, le Congo sera face au Cameroun. Après quatre années d’absence, les Congolais sont prêts à renouer avec la scène africaine.

Logé dans le groupe B, les Diables rouges vont affronter le Sylis national de la Guinée Conakry dans le cadre de sa deuxième sortie. Ils ont effectué leur première séance d’entraînement le 16 janvier. Tous les joueurs retenus au niveau local et du côté de la diaspora sont présents. Même si l’équipe n’a pas pu participer aux stages internationaux, les joueurs se disent déterminés à commencer la compétition et à donner le meilleur d’eux.

Du 17 au 27 janvier, la capitale égyptienne vibrera au rythme de la 26e CAN seniors messieurs. Seize pays s’affronteront afin de détrôner le tenant du titre et pays organisateur, l’Egypte. Cette compétition met aux prises les meilleures équipes d’Afrique. Les six meilleures équipes de cette compétition continentales représenteront l’Afrique à la prochaine Coupe du monde de la catégorie.